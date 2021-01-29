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«Огромная потеря»: Деятели культуры выразили соболезнования в связи с кончиной Ланового
Кадр из фильма «Офицеры», 1971 год

«Огромная потеря»: Деятели культуры выразили соболезнования в связи с кончиной Ланового

Татьяна Плотникова

Культура

Кончина народного артиста СССР Василия Ланового стала потерей, хотя до последнего оставалась надежда, что его болезнь пройдет в легкой форме. Об этом в пятницу, 29 января, рассказал художественный руководитель Государственного академического театра имени Е. Вахтангова Римас Туминас.

— Как мне его жаль. Как жаль, как все уходят — и зачем, почему? Что же это за год, начался с таких потерь, — рассказал худрук театра, в котором Василий Лановой служил с 1957 года.

Новость о кончине народного артиста СССР подтвердил также директор театра Вахтангова Кирилл Крок, при это он не смог сдержать слез.

Соболезнования в связи с кончиной Ланового выразил режиссер Карен Шахназаров. Он назвал Василия Семеновича эпохой в истории советского кино и русской культуре.

— Огромная потеря для нашей культуры. Человек, который сыграл много ролей в фильмах, которые формировали мировоззрение десятков миллионов советских и российских граждан, — отметил Шахназаров.

Продюсер Иосиф Пригожин назвал Ланового величайшим артистом и символом мужской красоты.

— Актер, талантище просто! Один из достойнейших артистов, актеров. Светлая память, — цитирует Пригожина телеканал РЕН ТВ.

Василий Лановой скончался на 88-м году жизни после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщила его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной всенародно любимого артиста.

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соболезнованияВасилий ЛановойТеатр имени Евгения Вахтангова
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