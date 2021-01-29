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Движение по Симферопольскому шоссе в сторону центра затруднено из-за ДТП
Фото: Moscow-Live

Движение по Симферопольскому шоссе в сторону центра затруднено из-за ДТП

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Московская область, Ленинский городской округ, Варшавское шоссе, 21-й километр Карта всех событий

Легковой автомобиль наехал на препятствие в Москве. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что инцидент произошел на 21-м километре Варшавского шоссе. Так, водителей предупредили, что движение на Симферопольском шоссе в сторону центра затруднено на 2,2 километра.

На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы.

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