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Наталья Сергунина рассказала об образовательных программах детских технопарков
Фото: Пресс-служба правительства Москвы

Наталья Сергунина рассказала об образовательных программах детских технопарков

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, улица Зорге, 9Ас2 Карта всех событий

В детских технопарках столицы предусмотрено 350 образовательных программ более чем по 40 направлениям. Об этом в пятницу, 29 января, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

— Обучение включает в себя интерактивные занятия с теорией, практические задания и работу над собственными проектами — индивидуально или в команде, — отметила Наталья Сергунина.

Программы обучения охватывают востребованные и перспективные сферы, среди которых робототехника, информационные технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), космонавтика, био- и нанотехнологии, авто- и авиамоделирование, геоинформатика, промышленный дизайн, 3D-технологии, радиоэлектроника и создание композитных материалов. Помимо технических дисциплин, в детских технопарках имеются программы по креативным направлениям. Например, в детском технопарке «На Зорге» проходят занятия по архитектуре, дизайну и моде, а в технопарке «Калибр» — по анимации. Некоторые программы для самых юных слушателей проходят в формате игр или квестов.

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