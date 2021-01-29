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Жителям столицы рассказали, как работает единый диспетчерский центр Москвы
Фото: pexels.com

Жителям столицы рассказали, как работает единый диспетчерский центр Москвы

Юлия Ямпольская

Город

Свыше пяти миллионов заявок от жителей столицы обработал единый диспетчерский центр (ЕДЦ) за 2020 год. Так, время ожидания ответа сократилось почти в два раза: с 103 секунд в 2019 году до 60 секунд в минувшем году. Об этом в пятницу, 29 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, чаще всего горожане консультировались по вопросам водоснабжения, отопления, уборки мусора на придомовой территории, ремонта освещения в подъезде, лифтов и сантехники. На звонки отвечали не только специалисты центра, но и голосовой помощник, оснащенный виртуальной базой знаний.

— Благодаря ему заявителю не нужно знать телефоны всех городских служб, достаточно всего одного номера, чтобы получить более 300 услуг. К информационной системе управления заявками единого диспетчерского центра подключено более тысячи диспетчерских, а время выполнения работ контролируется в режиме онлайн, — цитирует Бирюкова официальный портал мэра Москвы.

Для каждого вида работ установили нормативные сроки исполнения. Так, человека, который застрял в лифте, необходимо освободить в течение 30 минут после поступления заявки. Упавшее во дворе дерево нужно убрать максимум за сутки, починить неисправное освещение в подъезде — за 12 часов.

Как отметил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, ЕДЦ является одной из самых востребованных горячих линий у горожан. Количестве заявок, которые поступили туда в 2020 году, сократилось на 11 процентов благодаря системе оценки качества обслуживания голосового помощника. Она помогла уменьшить число повторных обращений.

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