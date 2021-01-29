Жителям столицы рассказали, как работает единый диспетчерский центр Москвы

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Свыше пяти миллионов заявок от жителей столицы обработал единый диспетчерский центр (ЕДЦ) за 2020 год. Так, время ожидания ответа сократилось почти в два раза: с 103 секунд в 2019 году до 60 секунд в минувшем году. Об этом в пятницу, 29 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, чаще всего горожане консультировались по вопросам водоснабжения, отопления, уборки мусора на придомовой территории, ремонта освещения в подъезде, лифтов и сантехники. На звонки отвечали не только специалисты центра, но и голосовой помощник, оснащенный виртуальной базой знаний.

— Благодаря ему заявителю не нужно знать телефоны всех городских служб, достаточно всего одного номера, чтобы получить более 300 услуг. К информационной системе управления заявками единого диспетчерского центра подключено более тысячи диспетчерских, а время выполнения работ контролируется в режиме онлайн, — цитирует Бирюкова официальный портал мэра Москвы.

Для каждого вида работ установили нормативные сроки исполнения. Так, человека, который застрял в лифте, необходимо освободить в течение 30 минут после поступления заявки. Упавшее во дворе дерево нужно убрать максимум за сутки, починить неисправное освещение в подъезде — за 12 часов.

Как отметил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, ЕДЦ является одной из самых востребованных горячих линий у горожан. Количестве заявок, которые поступили туда в 2020 году, сократилось на 11 процентов благодаря системе оценки качества обслуживания голосового помощника. Она помогла уменьшить число повторных обращений.

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