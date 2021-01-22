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Более 24 миллионов раз москвичи обратились к электронной медкарте за 2020 год
Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

Более 24 миллионов раз москвичи обратились к электронной медкарте за 2020 год

Ксения Монахова

Город

За год работы жители столицы обратились к электронной медицинской карте (ЭМК) более 24 миллионов раз. Отмечается, что в них содержится вся необходимая информация о состоянии здоровья человека. Так, еженедельно доступ к электронной медкарте получают около 40 тысяч москвичей.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, электронная медкарта имеет множество преимуществ, так как все медицинские сведения содержатся в электронном виде. Так благодаря ЭМК вся информация о состоянии здоровья доступна как пациенту, так и врачу. как все медицинские сведения содержатся в электронном виде, электронная медкарта имеет множество преимуществ.

— Прошел год, и мы можем подвести промежуточные итоги: сервис однозначно пользуется популярностью. За год работы к сервису обратились 24 миллиона раз, из которых более 17 миллионов приходится на портал mos.ru, а оставшиеся семь миллионов — на мобильную версию медкарты в приложении, — уточнила вице-мэр.

Более 24 миллионов раз москвичи обратились к электронной медкарте за 2020 годФото: mos.ru

По ее словам, пользоваться ЭМК с помощью мобильного устройства предпочитают уже около 530 тысяч жителей столицы. Сервис стал наиболее актуален в период пандемии. Благодаря электронной медкарте горожане получают результаты анализов на COVID-19, различных лабораторных исследований и другие сведения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Доступ к электронной медицинской карте можно оформить на портале mos.ru.

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