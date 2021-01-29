Экс-глава МИД Дании заявил о превращении России в сверхдержаву при Путине

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин сумел вернуть своей стране статус сверхдержавы. Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен.

В своей статье для издания Berlingske он обратил внимание на три сильнейшие стороны РФ — сухопутные войска, показавшие свою мощь в Сирии, ядерный арсенал и модернизацию ВВС, в том числе систем ПРО. Все это, как полагает экс-глава датского МИД, обеспечило России возвращение статуса сверхдержавы.

Тем не менее, уточняет Эллеманн-Йенсен, в российском военно-промышленном комплексе есть и «уязвимые места», например, флот, который якобы не подходит для крупных операций в мировом океане. Вместе с тем бывший дипломат признает, что эти недостатки компенсируются успехами в других сферах. Так, некоторые слабые места ВМС РФ дополняются наличием у него современных и хорошо вооруженных подлодок.

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