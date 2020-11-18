Пушков прокомментировал слова Обамы о статусе России

Алексей Пушков напомнил, что Обама когда-то назвал Россию «региональной державой» / Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Сенатор Алексей Пушков на своей странице в социальной сети Twitter оценил слова экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы о том, что Россию нельзя называть сверхдержавой, потому что она имеет якобы недостаточно военных баз.

Он напомнил, что Обама когда-то назвал Россию «региональной державой», но в итоге ошибся.

— Он ошибался: это показало развитие событий в Сирии и Венесуэле, где США не добились своих целей. На деле Обама споткнулся о Россию. Вот и злится до сих пор, — написал Пушков.

Сенатор отметил, что экс-президент США хотел, но не смог «порвать в клочья российскую экономику».

Когда-то Обама назвал Россию «региональной державой». Он ошибался: это показало развитие событий в Сирии и Венесуэле, где США не добились своих целей. Обама хотел, но не сумел « порвать в клочья российскую экономику». На деле Обама споткнулся о Россию. Вот и злится до сих пор. https://t.co/eLZKv9yvRQ — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 17, 2020

Бывший американский лидер написал в первом томе своих мемуаров «Земля обетованная», что для статуса сверхдержавы РФ не хватает сети союзников и баз. Кроме того, Россия по-прежнему сильно зависит от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений. Также он отметил высокие показатели коррупции и низкую продолжительность жизни мужчин в РФ.

Читайте также: Алексей Пушков: Россия может стать объектом применения «акта Родченкова»