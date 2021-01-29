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Требования к тюнингу автомобилей ужесточат в России
Фото: «Вечерняя Москва»

Требования к тюнингу автомобилей ужесточат в России

Ростислав Зубков

Транспорт

Водителям в России будет труднее внести изменения в структуру своих автомобилей. С 1 февраля в силу вступят изменения, внесенные постановлением правительства «О безопасности колесных транспортных средств.

Согласно нововведениям, автовладельцы больше не смогут получить от ГИБДД разрешение на тюнинг, если в специальный реестр не были занесены заключение испытательного центра и протокол проверки.

Более того, Госавтоинспекция может отказать в выдаче свидетельства о проведении осмотра машины даже после автотюнинга, если с вышеуказанными документами что-либо будет не так, пишет РИА Новости.

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