Движение по Симферопольскому шоссе восстановили после ДТП
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Движение по Симфиропольскому шоссе восстановили после аварии. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Ранее сообщалось, что легковой автомобиль наехал на препятствие в Москве. Уточняется, что инцидент произошел на 21 километре Варшавского шоссе.
На месте происшествия работали оперативные службы.
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