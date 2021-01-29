Движение по Симферопольскому шоссе восстановили после ДТП

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгения Самарина

симферопольское шоссе Карта всех событий

Движение по Симфиропольскому шоссе восстановили после аварии. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль наехал на препятствие в Москве. Уточняется, что инцидент произошел на 21 километре Варшавского шоссе.

На месте происшествия работали оперативные службы.

Читайте также: Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на востоке Москвы