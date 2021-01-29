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Новую поликлинику построят на востоке Москвы
/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Новую поликлинику построят на востоке Москвы

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Измайловское шоссе Карта всех событий

Новую взрослую поликлинику площадью свыше 11 тысяч квадратных метровна 750 посещений в смену построят на Измайловском проспекте. Об этом в пятницу, 29 января, сообщила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

По ее словам, внутреннюю отделку выполнят во всем помещениях основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения. Кроме того, на подземном будут располагаться служебно-бытовые, технические и хозяйственные помещения, в том числе медицинский архив, гардероб для сотрудников и серверная.

— На первом этаже будут тамбуры, вестибюль, гардероб для посетителей, стойка информации, аптека, вендинговая зона, коридор с зонами ожидания и кабинеты дежурного врача, инфекциониста, забора анализов. Помимо этого, предусмотрены кабинеты компьютерной томографии, МРТ и УЗИ, — цитирует Яковлеву официальный портал мэра столицы.

На втором этаже оборудуют кабинеты специалистов общей практики и выдачи рецептов, комнаты хранения карт и препаратов, помещения для проведения процедур и исследований, в том числе электрокардиография, электроэнцефалограммы, суточное мониторирование артериального давления. На третьем этаже будут находиться кабинет и процедурная оториноларинголога, кабинет хирурга и перевязочные, кабинеты кардиолога и невролога.

На четвертом этаже — кабинеты физиотерапии и массажа, зал лечебной физической культуры, профилактический блок, рентген-кабинет и кабинет маммографии.

На последнем этаже расположат кабинеты главного врача, его заместителей и административного и технического персонала, а также переговорную и конференц-зал.

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