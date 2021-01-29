Новую поликлинику построят на востоке Москвы

/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Измайловское шоссе Карта всех событий

Новую взрослую поликлинику площадью свыше 11 тысяч квадратных метровна 750 посещений в смену построят на Измайловском проспекте. Об этом в пятницу, 29 января, сообщила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

По ее словам, внутреннюю отделку выполнят во всем помещениях основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения. Кроме того, на подземном будут располагаться служебно-бытовые, технические и хозяйственные помещения, в том числе медицинский архив, гардероб для сотрудников и серверная.

— На первом этаже будут тамбуры, вестибюль, гардероб для посетителей, стойка информации, аптека, вендинговая зона, коридор с зонами ожидания и кабинеты дежурного врача, инфекциониста, забора анализов. Помимо этого, предусмотрены кабинеты компьютерной томографии, МРТ и УЗИ, — цитирует Яковлеву официальный портал мэра столицы.

На втором этаже оборудуют кабинеты специалистов общей практики и выдачи рецептов, комнаты хранения карт и препаратов, помещения для проведения процедур и исследований, в том числе электрокардиография, электроэнцефалограммы, суточное мониторирование артериального давления. На третьем этаже будут находиться кабинет и процедурная оториноларинголога, кабинет хирурга и перевязочные, кабинеты кардиолога и невролога.

На четвертом этаже — кабинеты физиотерапии и массажа, зал лечебной физической культуры, профилактический блок, рентген-кабинет и кабинет маммографии.

На последнем этаже расположат кабинеты главного врача, его заместителей и административного и технического персонала, а также переговорную и конференц-зал.

Читайте также: Москвичам рассказали, какие социальные объекты появятся в Коптеве по реновации