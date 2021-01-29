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Индекс промышленного производства в Москве вырос на 5,1 процента в 2020 году
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Индекс промышленного производства в Москве вырос на 5,1 процента в 2020 году

Юлия Ямпольская

Город

В минувшем году индекс промышленного производства в Москве составил 5,1 процента по сравнению с 2019 годом. Об этом в пятницу, 29 января, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, экономика города по результатам 2020 года оказалась устойчивой к воздействию кризисных явлений, которые связаны с пандемией коронавируса. Самый значительный рост зафиксирован в производстве машин и оборудования — в 4,7 раза.

— Так, увеличился выпуск лифтов — на 10,6 процента, что связано с ростом спроса на фоне плановой замены лифтового оборудования в Москве, а также выводом на рынок новых строительных проектов, — уточнил Ефимов.

Кроме того, он добавил, что в 2,1 раза в 2020 году увеличилось производство химических веществ: антисептиков, парфюмерных и косметических средств, смазочных, защитных и консервационных материалов.

Как отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, двукратный рост в сферах, связанных с производством товаров первой необходимости, отмечается в минувшем году. По его словам, на 39,1 процента увеличилось производство пищевых продуктов. Рост связан с активным выходом на зарубежные рынки сбыта. Например, в сегменте поставок курицы в Китай и страны Ближнего Востока.

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