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Президент Украины утвердил новые санкции против России
Фото: president.gov.ua / Офис президента Украины

Президент Украины утвердил новые санкции против России

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Украина официально ввела против России новые санкции. Их утвердил президент республики Владимир Зеленский.

Согласно его указу, в действие приводится решение Совета национальной безопасности и обороны, который наложил ограничения на ряд российских физлиц и юрлиц. На сайте украинского лидера не уточняется, против кого именно введены санкции, при этом одно из решений СНБО засекречено.

Также Зеленский поручил Министерству иностранных дел Украины уведомить компетентные органы Евросоюза, США и других государств о введении рестрикций.

Известно, что ранее украинское правительство рекомендовало СНБО изучить вопрос применения ограничительных мер по отношению к 13 авиакомпаниям из России.

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