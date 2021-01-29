Движение по двум полосам на Щелковском шоссе затруднено из-за ДТП

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Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 95к1 Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на Щелковском шоссе в Москве. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел в районе дома № 95. На данный момент заняты третья полоса в сторону центра и третья полоса в сторону области.

Сведения о пострадавших уточняются.

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