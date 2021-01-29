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Новая эстакада соединит Костромскую улицу и Юрловский проезд в Москве
Фото: Официальный портал мэра Москвы

Новая эстакада соединит Костромскую улицу и Юрловский проезд в Москве

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Костромская улица Карта всех событий

Новая эстакада соединит Костромскую улицу и Юрловский проезд в столице. Протяженность участка — около 1,2 километра. Об этом в пятницу, 29 января, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, связность между столичными районам Бибирево, Алтуфьевский и Отрадное затруднена. Для того чтобы попасть из одного района в другой, нужно использовать неудобные маршруты и выезжать на загруженное Алтуфьевское шоссе.

— Эту проблему поможет решить строительство проектируемой эстакады, соединяющей Юрловский проезд и Костромскую улицу, — уточнила Княжевская.

Помимо этого, она отметила, что строительство эстакады позволит сделать так, чтобы наземный общественный транспорт подвозил горожан из района Отрадное к станции метрополитена «Бибирево». Такое устройство повысит комфорт дорожной сети и безопасность жителей столицы, в том числе и маломобильного населения.

Читайте также: Строительство эстакады основного хода через Можайское шоссе завершат до конца года

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