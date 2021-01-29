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Около 40 процентов осадков выше нормы выпало в Москве за январь
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Около 40 процентов осадков выше нормы выпало в Москве за январь

Елена Фролова

Город

Снежных осадков на территории Москвы выпало примерно на 40 процентов больше климатической нормы. Синоптики подвели предварительные итоги за январь. Об этом сообщает НСН.

Уточняется, что за последние 24 часа на территории столицы выпало семь миллиметров осадков, а с начала текущего месяца — 59 миллиметров при норме 42 миллиметра.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные ожидается снегопад. Температура воздуха опустится до минус одного–трех градусов. Пешеходов и водителей просят быть осторожными, так как есть вероятность образования гололедицы на дорогах. Ветер будет дуть со скоростью шесть–одиннадцать метров в секунду.

А уже со следующей недели начнется небольшое похолодание. Показатели столбиков термометров могут опуститься до минус девяти–десяти градусов.

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