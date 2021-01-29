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Синоптики предупредили москвичей о низком атмосферном давлении 29 января
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Синоптики предупредили москвичей о низком атмосферном давлении 29 января

Татьяна Плотникова

Город

В пятницу, 29 января, в столичном регионе ожидается облачная погода с осадками в виде мокрого снега, на дорогах гололедица.

Температура воздуха в Москве днем составит от минус одного до плюс одного градуса, в ночь на 30 января столбики термометров могут опуститься до пяти градусов ниже нуля.

В Московской области температура днем будет варьироваться от минус трех до плюс двух градусов, ночью — до восьми градусов ниже нуля.

Ветер прогнозируется юго-восточный, со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 733 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормальных значений, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Москве до 31 января.

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