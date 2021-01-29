«Желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве до 31 января
«Желтый» уровень погодной опасности, введенный ранее в Москве в связи с гололедицей на дорогах, продлен. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает Гидрометцентр России.
Оценивая степень интенсивности опасных погодных явлений в столице, синоптики решили продлить срок действия предупреждения из-за гололедицы до 01:00 воскресенья, 31 января, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра РФ.
Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве и Подмосковье из-за гололедицы до 12:00 субботы, 30 января.
Читайте также: Синоптик предупредил о приходе «скандинавской зимы» в выходные