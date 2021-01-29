«Желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве до 31 января

Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности, введенный ранее в Москве в связи с гололедицей на дорогах, продлен. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает Гидрометцентр России.

Оценивая степень интенсивности опасных погодных явлений в столице, синоптики решили продлить срок действия предупреждения из-за гололедицы до 01:00 воскресенья, 31 января, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве и Подмосковье из-за гололедицы до 12:00 субботы, 30 января.

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