Жителей Подмосковья предупредили о ледяном дожде и гололедице

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Жителей Московской области в ближайшие часы ожидают сложные погодные условия: ледяной дождь и гололедица на дорогах. Об в ночь на пятницу, 29 января, сообщает региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, синоптики прогнозируют сохранение сложных погодных условий до 10:00 пятницы 29 января.

В связи с этим участников дорожного движения просят соблюдать осторожность, избегать лишних маневров и превышения скорости, сообщается на официальном сайте министерства транспорта и инфраструктуры Московской области.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве в феврале ожидается мягкая снежная зима с комфортными морозами, при этом средняя температура за месяц превысит на градус–полтора климатическую норму.

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