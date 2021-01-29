Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Жителей Подмосковья предупредили о ледяном дожде и гололедице
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Жителей Подмосковья предупредили о ледяном дожде и гололедице

Татьяна Плотникова

Общество

Жителей Московской области в ближайшие часы ожидают сложные погодные условия: ледяной дождь и гололедица на дорогах. Об в ночь на пятницу, 29 января, сообщает региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, синоптики прогнозируют сохранение сложных погодных условий до 10:00 пятницы 29 января.

В связи с этим участников дорожного движения просят соблюдать осторожность, избегать лишних маневров и превышения скорости, сообщается на официальном сайте министерства транспорта и инфраструктуры Московской области.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве в феврале ожидается мягкая снежная зима с комфортными морозами, при этом средняя температура за месяц превысит на градус–полтора климатическую норму.

Читайте также: Жителям Подмосковья напомнили о безопасном катании на горках

гололедицаМосковская областьпрогноз погоды
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Бродский, вы сами не понимаете, что написали

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Британские университеты отменяют культуру

Александр Никонов
Александр Никонов

О, дивный новый мир, в котором ничего не скроешь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не все спокойно в нидерландском королевстве

Все мнения
О проекте