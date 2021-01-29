«Любимая, ты мой герой!»: Тимур Соловьев впервые стал отцом

Фото: youtube.com / Первый канал

Известный российский телеведущий Тимур Соловьев впервые стал отцом. Об этом звезда программы «Доброе утро» рассказал в своем Instagram-аккаунте.

На снимке Соловьев сидит в специальном костюме в палате родильного дома. Сзади на кушетке лежит его супруга. Телеведущий отметил, что у него родилась дочь.

— Дочь. Спасибо, любимая, ты мой герой! — написал Тимур Соловьев.

Фолловеры ведущего порадовались за новоиспеченных родителей и поздравили их с рождением ребенка.

«Поздравляю, отец! Растите здоровыми и счастливыми»; «Мои поздравления. Счастья и здоровья твоим девочкам!»; «Здоровья малышке и маме, счастья вашей семье», — написали поклонники.

Соловьева поздравила и певица Ирина Дубцова.

— Вот это да! Поздравляю, — написал исполнительница.

Напомним, Тимур Соловьев женился на Анне в августе 2020 года. Они долгое время скрывали беременность девушки. Для ведущего это первый ребенок, а вот его супруга стала мамой во второй раз.

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