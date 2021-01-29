Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Любимая, ты мой герой!»: Тимур Соловьев впервые стал отцом
Фото: youtube.com / Первый канал

«Любимая, ты мой герой!»: Тимур Соловьев впервые стал отцом

Ксения Монахова

Звезды

Известный российский телеведущий Тимур Соловьев впервые стал отцом. Об этом звезда программы «Доброе утро» рассказал в своем Instagram-аккаунте.

На снимке Соловьев сидит в специальном костюме в палате родильного дома. Сзади на кушетке лежит его супруга. Телеведущий отметил, что у него родилась дочь.

— Дочь. Спасибо, любимая, ты мой герой! — написал Тимур Соловьев.

Фолловеры ведущего порадовались за новоиспеченных родителей и поздравили их с рождением ребенка.

«Поздравляю, отец! Растите здоровыми и счастливыми»; «Мои поздравления. Счастья и здоровья твоим девочкам!»; «Здоровья малышке и маме, счастья вашей семье», — написали поклонники.

Соловьева поздравила и певица Ирина Дубцова.

— Вот это да! Поздравляю, — написал исполнительница.

Напомним, Тимур Соловьев женился на Анне в августе 2020 года. Они долгое время скрывали беременность девушки. Для ведущего это первый ребенок, а вот его супруга стала мамой во второй раз.

Читайте также: «Такие милые!»: Виторган показал подросшего сына от Собчак

звездыдетиТимур Соловьев
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Бродский, вы сами не понимаете, что написали

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Британские университеты отменяют культуру

Александр Никонов
Александр Никонов

О, дивный новый мир, в котором ничего не скроешь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Все мнения
О проекте