Ростех завершает испытания ракетного комплекса «Корнет-Д1»

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Разработку противотанкового ракетного комплекса «Корнет-Д1» для воздушно-десантных войск (ВДВ) завершает Ростех. Подробно об этом рассказал New Inform индустриальный директор кластера вооружений корпорации Бекхан Оздоев.

Уточняется, что комплекс «Корнет-Д1» немного отличается от штатного «Корнета», уже находящегося на вооружении. От него в новой версии осталась только система управления ракетой в полете.

Обновленный ракетный комплекс размещается на шасси БДМ-4М. Благодаря этому он может десантироваться с помощью штатных средств, которые были разработаны ранее. Для правильной эксплуатации «Корнет-Д1» обучение должны будут пройти стрелки-наводчики, а также командиры боевых машин и подразделений. В настоящее время проводятся испытания разработки.

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