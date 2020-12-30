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«Не конкурент»: военный эксперт объяснил, чем Су-57 лучше F-35
Фото: twitter.com/HarbiehNadie

«Не конкурент»: военный эксперт объяснил, чем Су-57 лучше F-35

Камран Гасанов

Армия

Внимание к российскому истребителю пятого поколения Су-57 со стороны иностранной аудитории растет. С чем связаны симпатии профессионалов и обычных зевак к изобретению российского авиапрома, «Вечерней Москве» рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Российские истребители пятого поколения по всем параметрам находятся на самых передовых позициях, отмечает военный эксперт. И на то есть свои причины.

— В любой дуэльной ситуации с американским аналогом, будь то F-22 или F-35, у Су-57 больше шансов на победу как в дальнем ракетном, так и ближнем маневренном бою. Су-57 — технологический шедевр. Мы всегда свои современные самолеты создавали с некоторым отставанием от США, но зато с учетом их опыта, проблем и достижений наши конструкторы создавали технологические шедевры, которые всегда были на самом высоком мировом уровне, — сказал Коротченко в беседе с «ВМ».

У Су-57 исключительно удачный бортовой радиолокационный комплекс с фазированной антенной решеткой, что обеспечивает высокую эффективность дальнего ракетного поиска. У российского истребителя также более совершенная аэродинамическая компоновка, чем у американских аналогов, отмечает эксперт.

Продаваемые активно за рубежом американские F-35 не являются конкурентом Су-57.

— F-35 — самолет легкого класса, Су-57 — более тяжелого класса, он обладает большей боевой мощью. F-35 не соперник Су-57. Су-57 по составу вооружения, ракетному бою превосходит F-57. Это как орел и сова. Соперник Су-57 — это F-22, — пояснил Коротченко.

Единственный недочет (и то временный) у Су-57 — двигатель пятого поколения. По словам эксперта, он находится на завершающей стадии разработки. В первой партии Су-57, которая предназначена для ВКС России, установлен двигатель промежуточного поколения. Но на остальных будет полноценный двигатель, который позволит развивать сверхзвуковую скорость. Крейсерская скорость у российского истребителя равна 1800 км/ч, а максимальная скорость — 2440 км/ч.

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