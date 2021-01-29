Более 22,5 тысячи операций провели в офтальмологическом центре Боткинской больницы за год

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия, Москва, 2-й Боткинский проезд, 5к1 Карта всех событий

Свыше 22,5 тысячи хирургических операций провели в офтальмологическом центре Боткинской больницы в 2020 году. По словам заведующей филиалом № 1 Городской клинической больницы имени С. П. Боткина Гульжияны Аржиматовой, в центре организовали полный цикл специализированного лечения, который включает в себя диагностику, амбулаторную помощь, лечение больных с заболеваниями и травматическими повреждениями глаз. Кроме того, там проводят сложные операции, в частности, по трансплантации роговицы глаза.

— На сегодняшний день проведено более 220 операций. Работает уникальное отделение офтальмоонкологии, где пациентам совершенно бесплатно в рамках ОМС проводят операции по удалению опухолей глаза с дальнейшим лечением и наблюдением, — уточнила специалист.

Благодаря переезду в новый корпус повысился комфорт пациентов, а у врачей стало больше возможностей для оказания помощи горожанам с патологиями органов зрения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, как отметил главврач Городской клинической больницы имени С. П. Боткина Алексей Шабунин, в 2021 году отмечается 195-летие со дня основания Московской глазной больницы. Так, в 1826 году она открылась у Никитских ворот, а в 1830 году переехала в здание, находящееся в Мамоновском переулке.

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