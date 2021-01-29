«Такие настоящие»: Топалов поделился милым семейным фото с отдыха

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Российский певец Влад Топалов поделился с подписчиками семейным снимком с отдыха. Фотографию он опубликовал в Instagram-аккаунте.

На снимке он стоит рядом с супругой Региной Тодоренко и маленьким сыном, которые чистят зубы и умываются. Топалов отметил, что утро выдалось спокойным, так как ребенок выспался.

— Утро — дело тонкое.... Никогда не знаешь, выспалось ли «его величество» или нет. Но и к этому привыкаешь! Сегодня спали просто волшебно, — написал певец.

Поклонники остались в восторге от жизненного снимка звезд. Многие пошутили, что, судя по сонному виду, «его величеством» может быть и сам певец.

— Судя по фотке, «его величество» — это Владислав Михайлович, — шутят в комментариях.

«Такие настоящие! Обожаю вас»; «Такое душевное семейное фото»; «Какой же у вас сыночек — лапочка. Пожалуйста, не испортите его, не избалуйте», — написали также фанаты звездной пары.

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