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Бесплатные онлайн-курсы по саморазвитию запустит «Техноград» в феврале
Фото: freepik.com

Бесплатные онлайн-курсы по саморазвитию запустит «Техноград» в феврале

Юлия Ямпольская

Город

Серию бесплатных курсов по саморазвитию и совершенствованию личностных компетенций в карьере и бизнесе в формате онлайн запустит инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ. Об этом в пятницу, 29 января, сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Про его словам, развитие личных компетенций является ведущим направлением обучающих мероприятий центра развития карьеры.

— Сегодня умение правильно организовывать рабочий процесс, взаимодействовать с партнерами и коллегами, управлять своими эмоциями и ресурсами энергии ценится не меньше, чем профессиональное образование по специальности, — цитирует Фурсина официальный портал мэра столицы.

Первый курс — «Как понимать себя и других: осознанность, эмоциональный интеллект, детекция лжи» начнется 2 февраля. Он состоит из восьми вебинаров, которые смогут помочь развить навыки и привычки, необходимые для успеха и гармонии в жизни человека. Пользователи научатся замечать и анализировать невербальные сигналы при общении, что поможет им при ведении переговоров.

Второй курс — «Эмоциональный интеллект: как научиться понимать и управлять собственными эмоциями» сможет поспособствовать хорошим отношениям с окружающими. Психолог центра Марина Коробова поделится тем, как устроены эмоции и в чем их смысл, как понять себя, а также научиться справляться с гневом, стрессом и эмоциональным выгоранием. Встреча пройдет 10 февраля.

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