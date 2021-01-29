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Лжеправоохранителей задержали за вымогательство миллиона рублей в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Лжеправоохранителей задержали за вымогательство миллиона рублей в Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Гвардейская улица Карта всех событий

В Москве задержаны вымогатели, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Уточняется, что в полицию обратился молодой человек и заявило том, что неизвестные, представившись сотрудниками органов внутренних дел, требовали от него миллион рублей. Инцидент произошел на улице Гвардейская. Злоумышленники под предлогом того, что потерпевший подозревается в незаконном обороте наркотиков, надели на него наручники, а потом его и девушку посадили в свой автомобиль.

После лжеправоохранители приставили к голове молодого человека предмет, похожий на пистолет, и потребовали деньги, угрожая при этом подбросить ему запрещенные вещества. Часть требуемых денежных средств потерпевший отдал им. Сумма ущерба — 500 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что к правоохранительным органам задержанные отношения не имеют.

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