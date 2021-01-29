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Глава Ростуризма Зарина Догузова назвала топ-5 направлений по России
Фото: youtube.com / Надежда Стрелец

Глава Ростуризма Зарина Догузова назвала топ-5 направлений по России

Виктория Федотова

Туризм

Глава Ростуризма Зарина Догузова назвала топ-5 направлений по России сегодня. Она назвала места, которые порекомендовала бы как россиянам, как и иностранным путешественникам.

— Байкал, Камчатка, однозначно Алтай, Русский Север — Мурманская область и Карелия. Это то, что я бы порекомендовала, — заявила Догузова.

По словам собеседницы, в России есть удивительные места, например, «русские фьорды»: в Архангельской области есть Ладожские шхеры, где можно кататься по озерам, есть невероятной красоты бухты.

Уникальность отдыха в России в том, что можно увидеть невероятные места по впечатлениям, где «можно забить на сервис», а состоятельные люди едут именно за впечатлениями, например, на Камчатку.

Иностранцы очень любят круизы по Волге. Они есть и доступные, и уровня лакшери.

Видео опубликовано на YouTube.

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