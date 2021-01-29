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Россиянку оштрафовали за нецензурное оскорбление в школьном чате
Фото: pixabay.com

Россиянку оштрафовали за нецензурное оскорбление в школьном чате

Ростислав Зубков

Закон

Жительница Нижнего Новгорода заплатит три тысячи рублей штрафа за оскорбления в интернете. Об этом прокуратура Автозаводского района сообщила в пятницу, 29 января.

Как выяснили правоохранители, в октябре 2020 года мать одного из учеников нецензурно высказалась в школьном чате в отношении другой женщины, задев ее честь и достоинство. Ругательства заметили и другие пользователи чата: их прочли более 20 человек. Женщина, в адрес которой поступила брань, решила заявить об этом в полицию.

В прокуратуре пришли к выводу, что действия обидчицы подпадают под административную статью «Оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей».

— Постановлением судьи нижегородка привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере трех тысяч рублей, — указано в сообщении ведомства.

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штрафоскорбленияНижний Новгород
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