Более 470 машино-мест выставили на продажу на юго-западе Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Академика Виноградова, 5 Карта всех событий

Свыше 470 машино-мест будут проданы на юго-западе столицы. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в пресс-службе департамента по конкурентной политике.

Уточняется, что город выставил на продажу 471 машино-место в таких районах, как Теплый Стан и Черемушки. Кроме того, 338 объектов были выставлены без объявления цены, а 131 — посредством публичного предложения, 2 — через торги.

Больше всего машино-мест представлено по адресу улица Академика Виноградова, дом 5. В этом районе на продажу выставлено 295 объектов. По адресу улица Перекопская, дом 34, корпус 3, продается 131 машино-место.

По словам главы ведомства Ивана Щербакова, в минувшем году столица реализовала 453 объекта, а это почти в 2,5 раза больше, чем в 2019 году. Он отметил, что на юго-западе города продали 129 машино-мест.

Читайте также: Дептранс рассказал москвичам о капитальных парковках в столице