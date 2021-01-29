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«Я знаю, как умру»: сын Олега Табакова рассказал о предчувствиях смерти
Павел Табаков / Фото: youtube.com / Вечерний Ургант

«Я знаю, как умру»: сын Олега Табакова рассказал о предчувствиях смерти

Ксения Монахова

Звезды

Актер Павел Табаков, сын Олега Табакова, заговорил о своей смерти. В подкасте телеканала ТНТ, посвященном премьере нового сериала, он рассказал, что его собьет машина.

— Я знаю, как умру. Меня собьет машина, — признался Павел Табаков.

По словам артиста, его много раз спасали от гибели.

— Меня много раз вытаскивали из-под машины в последний момент. Я на что-то отвлекался, и тут на меня начинала ехать машина, — рассказал актер.

Он отметил, что верит в судьбу, с которой нет смысла бороться. Актер уверен, что невозможно изменить то, что предначертано свыше. В доказательство этому он рассказал о том, как пытался вернуть былые чувства после измены девушки, однако, простив ее, не смог далее выстроить хороших отношений.

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