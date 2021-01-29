«Голыми руками свинчивал рельсы»: режиссер Наумов рассказал, как Лановой вживался в роль

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Василий Лановой был артистом и героем своего времени, который всегда играл искренне, всецело погружаясь в роль. Таким его запомнил кинорежиссер Владимир Наумов, с которым Лановой работал над фильмом «Павел Корчагин».

По словам Наумова, Лановой так хотел вжиться в роль, что не боялся рисковать здоровьем.

— Я помню, как он голыми руками свинчивал рельсы, которые перемерзали. Я ему говорил, чтобы он надел перчатки. На что он говорил мне: «Нет, я хочу почувствовать ту же боль, те же ощущения, которые испытывал мой герой». Это был очень изящный и слишком красивый актер, который из-за своей красоты всегда получал роли принцев, что его, безусловно, раздражало. Лановой всегда мечтал играть характерных героев. И в «Павле Корчагине» он всей съемочной группе показал, что он сделан из стали, — сказал режиссер «Вечерней Москве».

Для Наумова уход Ланового — это «прощание с целой эпохой»:

— Наш принц Грей уплыл в вечность на корабле с алыми парусами. Одним цветком земля беднее стала, одной звездой богаче небеса.

Собеседник «ВМ» выразил искренние слова соболезнования родным и близким Ланового.

Напомним, народный артист СССР Василий Семенович Лановой ушел из жизни в четверг, 28 января. Ему было 87 лет.

Несколько недель назад актера госпитализировали с коронавирусом, но недавно его состояние резко ухудшилось. В связи с этим Ланового перевели в реанимацию, однако врачам не удалось его спасти.

На сцене Вахтанговского театра Лановой прослужил более 60 лет — с 1957 года до конца своей жизни.

За 68 лет трудовой деятельности актер исполнил множество театральных и кинематографических ролей, создав бессмертные образы героев, которых полюбил зритель. Вот только некоторые из них: Павка Корчагин (1956 год), Артур Грей («Алые паруса», 1961 год), Анатолий Курагин («Война и мир», 1965 год), Алексей Вронский («Анна Каренина», 1967 год), Иван Варавва («Офицеры», 1971 год), генерал Отто Вольф («17 мгновений весны», 1973 год), Шервинский («Дни Турбиных», 1976 год).

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