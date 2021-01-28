Умер Василий Лановой

На 88 году жизни скончался Василий Лановой / Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщила его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко.

— Василий Семенович скончался, — приводит слова Купченко ТАСС.

О том, что Василий Лановой госпитализирован, стало известно 2 января. Он отправился в больницу вместе с женой Ириной Купченко. Представитель актера Антонина Журавлева сообщила, что диагноз «коронавирус» подтвержден, однако пожилой актер находится в нормальном состоянии и через несколько дней его отпустят домой.

То, что Лановой хорошо себя чувствует, 11 января подтвердил и директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Пресс-секретарь театра Елена Кузьмина рассказала 13 января «Вечерней Москве», что актеры труппы надеются увидеть Василия Ланового до конца недели, ведь в субботу, 16 января, народному артисту СССР исполнялось 87 лет. Праздник планировали отметить на сцене. Однако выписку Ланового из больницы отложили, врачи назначили рабочее совещание по состоянию больного на понедельник, 18 января. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил артиста с днем рождения, опубликовав на официальном сайте главы столицы телеграмму.

Вопреки всеобщим ожиданиям и надеждам, Василий Лановой не поправился. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок в четверг, 28 января, пояснил корреспонденту «Вечерней Москвы», что артист переведен в реанимацию, его состояние резко ухудшилось. В ночь на 29 января всенародно любимого актера не стало.

СПРАВКА «ВМ»

Родился Василий Лановой 16 января 1934 года в Москве. За день до начала Великой Отечественной войны родители Ланового отправили мальчика вместе с сестрами к бабушке и дедушке в деревню, расположенную в Одесской области. Вскоре село оккупировали фашисты. Один из немецких солдат ради забавы выстрелил из автомата над головой семилетнего Васи Ланового, и ребенок долго сильно заикался. Однако мальчик победил недуг. По рассказам самого Ланового, через несколько лет врач в Москве посоветовал ему петь, это помогло.

Лановой посещал театральную студию при Дворце культуры ЗИЛа, поступил в Театральное училище имени Щукина, которое окончил в 1957 году. Сниматься в кино он стал еще студентом, первую роль сыграл в 1954 году.

За 68 лет трудовой деятельности актер Василий Лановой исполнил множество театральных и кинематографических ролей, создав бессмертные образы героев, которые полюбил зритель. Вот только некоторые из них: Павка Корчагин (1956 год), Артур Грей («Алые паруса», 1961 год), Анатолий Курагин («Война и мри», 1965 год), Алексей Вронский («Анна Каренина», 1967 год), Иван Варавва («Офицеры», 1971 год), генерал Отто Вольф («17 мгновений весны», 1973 год), Шервинский («Дни Турбиных», 1976 год).

Его называли «офицером советского экрана» за убедительные образы мужественных и отважных защитников родины. С 1985 года Лановой преподавал на кафедре сценической речи в Театральном институте имени Б. Щукина, со временем став профессором и руководителем этой кафедры.

За активную жизненную позицию, патриотизм, бесценный вклад в культуру и искусство, а также особые трудовые заслуги перед государством и народом Василий Лановой был награжден орденами и медалями, в том числе золотой звездой Героя Труда Российской Федерации, званиями Народный артист СССР, Заслуженный артист РСФСР, Народный артист РСФСР.

В своей книге «Летят за днями дни» Василий Лановой признался, что был по уши влюблен в прима-балерину Большого театра СССР Галину Уланову, которая была старше его в два раза. Он рассказал, как был у звезды в гостях, на Котельнической набережной, не признал с порога «несравненную и великую» артистку, а потом страшно смутился. Она угощала гостя чаем с бубликами и говорила о Прокофьеве. На прощание прима-балерина подарила бедному студенту ботинки. Высокие платонические чувства к великой артистке Улановой Василий Лановой пронес через всю жизнь. Лановой считал, что Галина Уланова смогла выразить гармонию своей удивительной души в танце:

— О моей любви к ней говорить не приходится, эта любовь беспредельна, светла, благодарна за ее искусство, за человечность, за доброту, поразительную отзывчивость, — написал он в мемуарах.

Официально Василий Лановой был женат трижды. Во время учебы в «Щуке» он женился на студентке того же театрального ВУЗа, Татьяне Самойловой. Брак продлился с 1955 по 1958 годы. Василий Лановой мечтал о детях. Должны были родиться близнецы, но Самойлова предпочла карьеру, она пошла на аборт, и Лановой с ней расстался. В 1961 году Лановой женился на актрисе Тамаре Зябловой. В 1971 году вторая жена Ланового погибла в автокатастрофе. Супруги ждали ребенка. В 1972 году Лановой женился на Ирине Купченко. В 1973 году она родила ему сына, в 1976 – второго.

У Василия Ланового осталась жена, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, сын Александр Лановой, которому в 2021 году исполняется 48 лет, и внучка Анна, которая родилась от второго сына, Сергея, скончавшегося в 37-летнем возрасте от сердечного приступа. Внучка живет в Архангельске.