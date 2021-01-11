Стало известно о состоянии госпитализированного с COVID-19 Василия Ланового

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Народный артист СССР Василий Лановой, который был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, чувствует себя хорошо. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

По его словам, Лановой будет находиться в больнице до конца недели.

— Состояние здоровья у него терпимое, — цитирует Крока РИА Новости.

Ранее директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что Василия Ланового госпитализировали с коронавирусом вместе с супругой, актрисой Ириной Купченко.

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