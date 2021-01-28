Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Народного артиста СССР Василия Ланового перевели в реанимацию
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Народного артиста СССР Василия Ланового перевели в реанимацию

Олег Сыров

Анастасия Колоскова

Звезды

Народный артист СССР Василий Лановой, госпитализированный с коронавирусом, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом «Вечерней Москве» сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок в четверг, 28 января.

— Ему стало ночью плохо. Это осложнение — последствие ковида. Врачи переместили его в реанимацию. Ирина Петровна, его жена, чувствует себя хорошо. Она в больнице рядом с мужем, — уточнил Крок.

Он пояснил, что «никто не знает, что будет дальше».

— Мы можем только помолиться Богу о здоровье Василия Ланового, — добавил Крок.

Напомним, Василия Ланового госпитализировали 2 января после того, как были получены положительные результаты теста на COVID-19. Его супруга хоть и заболела, но в госпитализации не нуждалась. Тем не менее Купченко захотела быть рядом с мужем.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Актрису Екатерину Жемчужную госпитализировали с COVID-19

Василий Лановойреанимациякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Никонов
Александр Никонов

О, дивный новый мир, в котором ничего не скроешь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не все спокойно в нидерландском королевстве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Библия для гаджетов — новое слово в христианстве

Дмитрий Волкострелов
Дмитрий Волкострелов

Какой он — театр будущего

Алексей Дейкин
Алексей Дейкин

За что погибли мухи дрозофилы

Все мнения
О проекте