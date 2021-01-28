Народного артиста СССР Василия Ланового перевели в реанимацию

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Народный артист СССР Василий Лановой, госпитализированный с коронавирусом, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом «Вечерней Москве» сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок в четверг, 28 января.

— Ему стало ночью плохо. Это осложнение — последствие ковида. Врачи переместили его в реанимацию. Ирина Петровна, его жена, чувствует себя хорошо. Она в больнице рядом с мужем, — уточнил Крок.

Он пояснил, что «никто не знает, что будет дальше».

— Мы можем только помолиться Богу о здоровье Василия Ланового, — добавил Крок.

Напомним, Василия Ланового госпитализировали 2 января после того, как были получены положительные результаты теста на COVID-19. Его супруга хоть и заболела, но в госпитализации не нуждалась. Тем не менее Купченко захотела быть рядом с мужем.

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