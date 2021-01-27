Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Актрису Екатерину Жемчужную госпитализировали с COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Актрису Екатерину Жемчужную госпитализировали с COVID-19

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса театра «Ромэн» Екатерина Жемчужная проходит лечение от коронавируса в больнице. Информацию об этом подтвердила сама народная артистка в среду, 27 января.

— Я сейчас в больнице, — цитирует Жемчужную РИА Новости.

Она уточнила, что ей проводят лечение при помощи капельниц. Ее состояние улучшается.

Актриса, которой в марте исполнится 77 лет, известна по ролям в картинах «Карнавал», «Королева Марго», «Табор уходит в небо» и других.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Госпитализированную с коронавирусом Алису Фрейндлих перевели в обычную палату

артисткагоспитализациякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Салтыков-Щедрин: как жить между «трудно» и «невозможно»

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Главное русское слово и 500 его производных

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кровь на снегу: почему подрались сибирские гопники

Анзор Музаев
Анзор Музаев

Каким будет ЕГЭ в 2021 году

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Перевоспитался: зигзаги судьбы Александра Кокорина

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Россия — США: перезагрузка отношений или новые санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Благодарим, когда теряем

Все мнения
О проекте