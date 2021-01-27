Актрису Екатерину Жемчужную госпитализировали с COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Актриса театра «Ромэн» Екатерина Жемчужная проходит лечение от коронавируса в больнице. Информацию об этом подтвердила сама народная артистка в среду, 27 января.

— Я сейчас в больнице, — цитирует Жемчужную РИА Новости.

Она уточнила, что ей проводят лечение при помощи капельниц. Ее состояние улучшается.

Актриса, которой в марте исполнится 77 лет, известна по ролям в картинах «Карнавал», «Королева Марго», «Табор уходит в небо» и других.

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