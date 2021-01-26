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Госпитализированную с коронавирусом Алису Фрейндлих перевели в обычную палату
Фото: Любимов Андрей / АГН «Москва»

Госпитализированную с коронавирусом Алису Фрейндлих перевели в обычную палату

Анастасия Колоскова

Звезды

Госпитализированную с коронавирусной инфекцией народную артистку Алису Фрейндлих перевели из палаты интенсивной терапии в лечебное отделение. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова.

— Врачи отмечают значительную положительную динамику, — цитирует сообщение источника ТАСС.

По информации театра, артистка продолжит получать лекарства и кислородную поддержку, а также продолжит занятия лечебной физкультурой.

Напомним, народную артистку СССР госпитализировали 25 декабря с COVID-19. До этого актриса в течение недели лечилась дома. Позже ее доставили в реанимацию. Состояние актрисы оценивали как стабильно тяжелое.

С 21 января с Фрейндлих занимается специалист по массажу и лечебной физкультуре, который ведет с ней занятия по специальной схеме.

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