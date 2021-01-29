Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин направил родным и близким актера Василия Ланового телеграмму с соболезнованиями. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал наутро после новости о смерти народного артиста СССР, сообщает РИА Новости.

Ланового не стало в четверг, 28 января. Ему было 87 лет.

Несколько недель назад актера госпитализировали с коронавирусом, но недавно его состояние резко ухудшилось. В этой связи его перевели в реанимацию, однако врачам не удалось спасти артиста.

СПРАВКА «ВМ»

Родился Василий Лановой 16 января 1934 года в Москве. За день до начала Великой Отечественной войны родители Ланового отправили мальчика вместе с сестрами к бабушке и дедушке в деревню, расположенную в Одесской области. Вскоре село оккупировали фашисты. Один из немецких солдат ради забавы выстрелил из автомата над головой семилетнего Васи Ланового, и ребенок после этого длительное время сильно заикался. Однако мальчик победил недуг. По рассказам самого Ланового, через несколько лет врач в Москве посоветовал ему петь, это помогло.

За 68 лет трудовой деятельности актер Василий Лановой исполнил множество театральных и кинематографических ролей, создав бессмертные образы героев, которых полюбил зритель. Вот только некоторые из них: Павка Корчагин (1956 год), Артур Грей («Алые паруса», 1961 год), Анатолий Курагин («Война и мир», 1965 год), Алексей Вронский («Анна Каренина», 1967 год), Иван Варавва («Офицеры», 1971 год), генерал Отто Вольф («17 мгновений весны», 1973 год), Шервинский («Дни Турбиных», 1976 год).

У Василия Ланового остались жена, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, сын Александр Лановой, которому в 2021 году исполняется 48 лет, и внучка Анна, родившаяся от второго сына, Сергея, скончавшегося в 37-летнем возрасте от сердечного приступа. Внучка живет в Архангельске.

Читайте также: «Огромная потеря»: деятели культуры выразили соболезнования в связи со смертью Ланового