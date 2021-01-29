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«Богиня просто!»: Тодоренко восхитила поклонников откровенным фото в купальнике
Фото: instagram.com/reginatodorenko

«Богиня просто!»: Тодоренко восхитила поклонников откровенным фото в купальнике

Никита Абрамов

Звезды

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками откровенными кадрами с отдыха на Бали. На снимке звезда предстала в одном купальнике.

На фотографии телеведущая позирует на песчаном пляже. Из одежды на ней только купальник белого цвета.

Поклонники с восторгом принялись обсуждать пост в комментариях.

«Ну красотка! Богиня просто!»; «Красотка из голливудского фильма!»; «Фигурка у вас просто великолепная», — написали подписчики под фотографией в Instagram-аккаунте Регины.

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