«Богиня просто!»: Тодоренко восхитила поклонников откровенным фото в купальнике
Телеведущая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками откровенными кадрами с отдыха на Бали. На снимке звезда предстала в одном купальнике.
На фотографии телеведущая позирует на песчаном пляже. Из одежды на ней только купальник белого цвета.
Поклонники с восторгом принялись обсуждать пост в комментариях.
«Ну красотка! Богиня просто!»; «Красотка из голливудского фильма!»; «Фигурка у вас просто великолепная», — написали подписчики под фотографией в Instagram-аккаунте Регины.
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