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Финансист назвал три способа приумножить личные средства
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Финансист назвал три способа приумножить личные средства

Елена Фролова

Финансы

Три способа, которые помогут приумножить личные средства, озвучил финансист, исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов. Об этом сообщает «Царьград».

Эксперт отметил, что всегда важно принимать во внимание соотношение «выгода — риск». По его словам, существует много инструментов, в которые можно вкладывать инвестиции. Например, ценные бумаги, недвижимость, бизнес и не только. При этом важно не забывать рассчитывать, насколько это выгодно делать, а также учитывать всевозможные риски.

Финансист назвал три способа, которые помогут приумножить капитал. Во-первых, это вложения в акции крупных компаний и инвестиции в стабильный бизнес. Еще один пункт — приобретение валюты. А последний важный момент — покупка золотых и серебряных монет.

Дмитрий Иванов добавил, что последние два способа защищают рубль от девальвации. Однако он считает, что важно уметь разбираться в фондовом рынке и не вкладывать деньги «неизвестно во что».

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