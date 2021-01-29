Экономисты объяснили, к чему может привести введение цифрового рубля
Появление цифрового рубля принесет издержки для некоторых игроков российской экономики. Об этом инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин рассказал «Экономике сегодня».
Ранее стало известно, что департамент исследований и прогнозирования Центробанка в аналитической записке оценил эффекты от введения цифрового рубля. По мнению экспертов, возрастут ставки по банковским депозитам, а кредитные останутся на прежнем уровне.
При этом отмечается, что высоколиквидные деньги, которые находятся в пассивах, являются одним из важнейших факторов формирования прибыли финансовых учреждений. Кредитные организации стремятся удержать пассивы внутри своей экосистемы. Если будет введен цифровой рубль, то сократятся безрисковые доходы банков в части клиентских средств.
— ЦБ РФ со своими партнерами по данному вопросу стремится к нескольким эффектам. Во-первых, государство заинтересовано в этом инструменте для того, чтобы сделать все транзакции прозрачными и максимально сократить долю серой и нелегальной экономики в народном хозяйстве, — пояснил Тимур Нигматуллин.
Он уточнил, что для РФ особенно в коронакризис вопрос теневой экономики стоит остро. Кроме того, по его мнению, у любого нововведения с положительными свойствами существуют и издержки, в том числе и у цифрового рубля. Новый вид российской валюты может негативно сказаться на людях, которые работают в серой и нелегальной экономике, считает эксперт. Вместе с тем будут упрощены платежи, что может негативно сказаться на банках.
В свою очередь финансовый аналитик Антон Шабанов отметил, что цифровой рубль ускорит платежные сервисы. Новая форма российской валюты простимулирует экономические процессы в России.
Читайте также: Экономист рассказал, почему не стоит скупать доллары