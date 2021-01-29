Экономисты объяснили, к чему может привести введение цифрового рубля

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Появление цифрового рубля принесет издержки для некоторых игроков российской экономики. Об этом инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин рассказал «Экономике сегодня».

Ранее стало известно, что департамент исследований и прогнозирования Центробанка в аналитической записке оценил эффекты от введения цифрового рубля. По мнению экспертов, возрастут ставки по банковским депозитам, а кредитные останутся на прежнем уровне.

При этом отмечается, что высоколиквидные деньги, которые находятся в пассивах, являются одним из важнейших факторов формирования прибыли финансовых учреждений. Кредитные организации стремятся удержать пассивы внутри своей экосистемы. Если будет введен цифровой рубль, то сократятся безрисковые доходы банков в части клиентских средств.

— ЦБ РФ со своими партнерами по данному вопросу стремится к нескольким эффектам. Во-первых, государство заинтересовано в этом инструменте для того, чтобы сделать все транзакции прозрачными и максимально сократить долю серой и нелегальной экономики в народном хозяйстве, — пояснил Тимур Нигматуллин.

Он уточнил, что для РФ особенно в коронакризис вопрос теневой экономики стоит остро. Кроме того, по его мнению, у любого нововведения с положительными свойствами существуют и издержки, в том числе и у цифрового рубля. Новый вид российской валюты может негативно сказаться на людях, которые работают в серой и нелегальной экономике, считает эксперт. Вместе с тем будут упрощены платежи, что может негативно сказаться на банках.

В свою очередь финансовый аналитик Антон Шабанов отметил, что цифровой рубль ускорит платежные сервисы. Новая форма российской валюты простимулирует экономические процессы в России.

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