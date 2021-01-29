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Ученые из Швейцарии выдвинули новую гипотезу гибели группы Дятлова
Фото: pixabay.com/ru

Ученые из Швейцарии выдвинули новую гипотезу гибели группы Дятлова

Никита Абрамов

Наука

Швейцарские ученые предложили свою версию гибели группы Дятлова на перевале в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области в 1959 году.

Исследователи отметили, что версия со сходом лавины была изначально опровергнута из-за пологого склона горы, на котором стояла палатка туристов. Также на это указывало отсутствие характерных повреждений на обнаруженных телах.

Однако, после того как специалисты смоделировали ситуацию, оказалось, что причиной смерти туристов все же стал сход снежной плиты.

По мнению специалистов, трагедия произошла из-за нескольких факторов: неровная местность, выкопанный разрез в снегу группой Дятлова, а также буран, который утяжелял снегом и без того нестабильную плиту.

Согласно результатам исследований, опубликованных в журнале Nature, удар такой массы снега сопоставим по мощности с ударом автомобиля во время краш-теста.

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