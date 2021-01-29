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Глава Ростуризма объяснила, почему в России дорого отдыхать
Фото: youtube.com / Надежда Стрелец

Глава Ростуризма объяснила, почему в России дорого отдыхать

Виктория Федотова

Туризм

Глава Ростуризма Зарина Догузова объяснила, почему в России дорогой отдых. Она заявила, что есть низкая узнаваемость внутренних туристических направлений, отсутствие возможности быстро и с гарантией качества планировать свою поездку.

— Следующий блок проблем связан с транспортной логистикой, низкой связанностью регионов, с невозможностью удобно напрямую долететь до многих регионов, с чем часто связана дороговизна таких путешествий, — пояснила Догузова.

Она подчеркнула, что соотношение «цена-качество» складывается из транспортной логистики.

— Третий блок, все, что связано с туристической инфраструктурой на разные бюджеты и атмосфера вокруг гостиниц и отелей. Это важно для городского туризма, пляжного отдыха. Даже в случае с Камчаткой все эти проблемы в той или иной степени присутствуют. Это будет сложно, потому что не хватает инфраструктуры, — отметила эксперт.

Поэтому решать проблемы нужно одновременно, считает Догузова.

Видео опубликовано на YouTube.

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