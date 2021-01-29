Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Конкурс для молодых учителей иностранных языков впервые пройдет в Москве
/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Конкурс для молодых учителей иностранных языков впервые пройдет в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Конкурс для молодых преподавателей иностранных языков LinguaPro пройдет в Москве с 1 февраля. В нем могут участвовать конкурсанты с педагогическим стажем не более пяти лет. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Уточняется, что мероприятие пройдет в городе впервые. Учителей английского, немецкого, французского, испанского, китайского языков ожидает два этапа конкурса. На первом, заочном этапе, они должны ответить на вопросы викторины, состоящей из трех блоков: «Язык и культура», «Методика преподавания иностранного языка», «Предметно-языковое интегрированное обучение». Он пройдет в период с 1 по 14 февраля.

Молодые преподаватели, которые наберут наибольшее количество баллов по итогам испытаний, пройдут в следующий этап. Там они разработают собственный сценарий занятия, проведут урок и представят жюри итоговую презентацию. Участники сами выберут тему урока, а также уровень образования, передает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что немалое значение для победы имеют навыки самопрезентации учителей. Чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию на странице конкурса. Задания будут доступны с 1 февраля.

Читайте также: Более 400 столичных студентов помогали учителям во время дистанционного обучения

Москваконкурсучитель
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Бродский, вы сами не понимаете, что написали

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Британские университеты отменяют культуру

Александр Никонов
Александр Никонов

О, дивный новый мир, в котором ничего не скроешь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Все мнения
О проекте