Зоозащитники выступили против оскорблений «животного происхождения»

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Отказаться от использования оскорблений «животного происхождения» призывают зоозащитники. О том, что организация «Люди за этичное отношение к животным» (РЕТА) занялась этим вопросом, сообщает «Мир 24».

Речь идет о таких ругательствах, как «курица», «крыса» и так далее. Сотрудники РЕТА считают, что использование подобных слов укрепляет в обществе миф о превосходстве человека над другими представителями животного мира. Зоозащитники даже придумали специальный термин «спишесизм» — по аналогии с расизмом и так далее.

— Нужно отстаивать справедливость, отвергая все лозунги о превосходстве, — утверждают борцы за права братьев наших меньших.

Однако большинство пользователей соцсетей посчитали публикацию зоозащитников странной.

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