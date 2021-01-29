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Реконструкцию участка Донецкой улицы завершат в первом полугодии 2021 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Реконструкцию участка Донецкой улицы завершат в первом полугодии 2021 года

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Донецкая улица Карта всех событий

Реконструкцию участка улицы Донецкой планируют завершить в первом полугодии 2021 года. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в пресс-службе Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

Так, специалисты ведомствапроверили ход реконструкции улицы, располагающейся на юго-востоке столицы. В рамках проекта реконструировали участок улицы Донецкой между улицей Подольской и Курьяновской набережной в районе Марьино. На данный момент работы находятся на завершающей стадии.

За время реконструкции участок улицы Донецкой расширили, создали карманы на автобусных остановках, а на всем протяжении положили новое дорожное полотно.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, ведомство обращает особое внимание на качество строительства на дорожных объектах. Так, например, на Донецкой улице специалисты Центра экспертиз провели контроль качества уложенного асфальтобетонного покрытия и качества материалов, используемых строителями.

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