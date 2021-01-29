«Его никто и никогда не видел»: Борисова высмеяла расставание Волочковой с возлюбленным

Фото: instagram.com/danaborisova_official

Российская телеведущая Дана Борисова не стала скрывать эмоций относительно расставания известной балерины Анастасии Волочковой с загадочным молодым человеком.

Она предположила, что никакого возлюбленного вовсе и не было. По словам Борисовой, в жизни балерины было слишком много случаев, когда ей разбивали сердце мужчины, о которых нигде не упоминалось.

— Верите ли в трагическую историю Анастасии: что она страдает, так как рассталась с очередным возлюбленным, тем самым, которого никто и никогда не видел? Сколько уже таких разбивали ее сердце, — с сарказмом написала телеведущая в своем Instagram-аккаунте.

Борисова добавила, что, отвечая на вопрос о душевных терзаниях балерины журналистам, «дала волю остроумию». Она посчитала забавным тот факт, что Волочкова, активно ведущая социальные сети, никому не представила своего возлюбленного.

Телеведущая поинтересовалась у своих фолловеров, верят ли они в переживания балерины.

«Настюха просто устала врать про невидимого любимого»; «Можно, опять же, Дана, попытаться ей помочь. У вас же остались связи после «Армейского магазина». Может, ее в «армейку» пристроить, а?»; «Фантомное расставание с фантомным любимым. Такого еще никогда и ни у кого не было», — шутят подписчики.

Напомним, в свой день рождения в 2020 году Анастасия Волочкова объявила, что собирается замуж за любимого мужчину. Однако имени возлюбленного она не назвала. Недавно балерина написала откровенный пост, в котором сообщила поклонникам, что разорвала отношения с таинственным мужчиной.

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