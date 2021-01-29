«Пацанчик»: актриса Мирослава Карпович сделала экстремально короткую стрижку

Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich

Российская актриса Мирослава Карпович, которая прославилась благодаря молодежному сериалу «Папины дочки», вновь сменила имидж. Утонченная артистка предстала в мальчишеском образе.

Фотографию в хулиганском стиле она опубликовала в Instagram-аккаунте в формате Stories. Карпович сделала экстремально короткую стрижку. На снимке актриса стоит в толстовке, широких джинсах и кроссовках. Сверху она накинула на себя дубленку.

— Косы сбрила, — написала Карпович.

Фото: instagram/m1r0slava_karpovich

Внизу она разместила хештег «Пацанчик» и поблагодарила стилиста за прическу.

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