«Пацанчик»: актриса Мирослава Карпович сделала экстремально короткую стрижку
Российская актриса Мирослава Карпович, которая прославилась благодаря молодежному сериалу «Папины дочки», вновь сменила имидж. Утонченная артистка предстала в мальчишеском образе.
Фотографию в хулиганском стиле она опубликовала в Instagram-аккаунте в формате Stories. Карпович сделала экстремально короткую стрижку. На снимке актриса стоит в толстовке, широких джинсах и кроссовках. Сверху она накинула на себя дубленку.
— Косы сбрила, — написала Карпович.
Внизу она разместила хештег «Пацанчик» и поблагодарила стилиста за прическу.
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