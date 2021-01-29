Более 1600 дел поступило в суды Москвы после незаконной акции 23 января

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Столичные суды получили 1608 административных дел, возбужденных в отношении участников несанкционированной акции 23 января. Об этом пресс-служба Мосгорсуда сообщила в пятницу, 29 января.

Уточняется, что из них 41 дело связано с неповиновением полиции, а остальные 1567 — с нарушением установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Также в Мосгорсуде добавили, что в течение недели городские суды вынесли 285 решений об административных арестах по двум вышеуказанным статьям и 706 постановлений о штрафах. 354 штрафа назначены за неповиновение полиции, 352 — за нарушение порядка проведения акции, передает РИА Новости.

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