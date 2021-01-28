Столичная полиция предупредила граждан об ответственности за несанкционированные акции

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Полиция Москвы официально предупредила, что за призывы к несанкционированным акциям в Москве предусмотрена ответственность, согласно закону, вплоть до уголовной. Об этом в четверг, 28 января, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Попытки провести несогласованное мероприятие, а также любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку и пресекаться. Нарушителей привлекут к предусмотренной законом ответственности.

Столичная полиция призвала горожан не поддаваться на провокации, а также не участвовать в несогласованных акциях и соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

В субботу, 23 января, в Москве прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. Подобные события прошли и в других городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии. Так, в столице расследуется семь уголовных дел, в рамках которых действия участников квалифицируются по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Сотрудники полиции получили данные о том, что среди участников несанкционированной акции находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства из-за установленного у них диагноза COVID-19. Поэтому Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве проводится предварительное расследование.

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