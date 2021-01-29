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Ученые сообщили, что численность акул и скатов снизилась на 70 процентов за полвека
Фото: Pixabay / Andrea Bohl

Ученые сообщили, что численность акул и скатов снизилась на 70 процентов за полвека

Елена Фролова

Животные

Численность акул и скатов сократилась на 71 процент за последние полвека. Об этом сообщает «Мир 24».

Исследование провели канадские ученые. Его организовали сотрудники Университета Саймона Фрейзера. Во время своей работы они изучили более 30 видов скатов и акул из Красного списка угрожаемых видов Международного союза охраны природы (МСОП) и 18 видов из индекса живой планеты. Научные деятели постарались проанализировать, как изменилась численность этих видов животных с 1970 года.

Уточняется, что в исследование попали только те рыбы, которые живут в открытом океане. В результате оказалось, что численность акул и скатов снизилась более чем на 70 процентов. Причем изначально вымирание коснулось крупных видов. В красной зоне оказался Индийский океан, где вылов акул и других морских обитателей почти не контролируется.

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