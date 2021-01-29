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Ученые обнаружили новую опасность лишнего веса
Фото: Pixabay

Ученые обнаружили новую опасность лишнего веса

Никита Абрамов

Здоровье

Ожирение может опасно сказываться на когнитивных способностях головного мозга. Об этом рассказали ученые Университета Шеффилда.

В ходе исследования они установили, что у пациентов с легкой формой деменции есть связь ожирения с объемом серого вещества вокруг правого височно-теменного перехода.

Согласно выводам ученых, избыточный вес оказывает нагрузку на здоровье головного мозга. Поддержание физического здоровья при болезни Альцгеймера может способствовать сохранению структуры мозга.

В исследовании приняли участие 47 пациентов с диагнозом «слабоумие» при болезни Альцгеймера, 68 пациентов, у которых наблюдались легкие когнитивные нарушения, а также 57 здоровых людей без признаков деменции, сообщает Medicalxpress.

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